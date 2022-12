Coupe du monde : les Bleus déroulent et se hissent en quarts, résultats et tableaux de la phase finale

La France n'a pas tremblé contre la Pologne et se hissent en quart de finale (3-1). Olivier Giroud en a profité pour battre le record de buts de Thierry Henry et pointe désormais en tête avec 52 réalisations. Mbappé auteur d'un doublé et d'une passe décisive a été le grand artisan de ce succès tricolore. Lewandowski a réduit l'écart en fin de partie. Les Bleus attendent désormais leur adversaire qui sera déterminé ce dimanche lors d'Angleterre - Sénégal.