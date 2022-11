Coupe du monde : retrouvailles fraîches entre Fernandes et CR7... J. Mario évoque "une vanne entre eux"

Les joueurs portugais convoqués pour le Mondial se retrouvaient ce lundi. Et on attendait de voir les retrouvailles entre Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo après l'interview au vitriol de la star portugaise. Elles ont été fraîches et la délégation lusitanienne les a (bizarrement) diffusées à la portée de tout le monde. Laissant le champ libre à l'interprétation. Et même si Joao Mario a tenté de désamorcer comme il pouvait, la polémique.