Coupe du monde : muselé en quarts, Mbappé "ne doit pas surjouer" face au Maroc souffle Di Meco

Très bien contenu par Kyle Walker en quarts de finale, Kylian Mbappé a vécu une rencontre aux antipodes de sa masterclass en 8e face à la Pologne. Ce qui ne l'a pas empêché de bien savourer la qualification des Bleus pour la demi-finale. Et d'espérer aussi être plus en vue face au Maroc... et un certain Achraf Hakimi. Eric Di Meco lui demande une chose : ne pas forcer le jeu. Comme il a su très bien le faire face aux Three Lions.