Coupe du Monde : "Nous allons gagner nos 2 prochains matchs" rassure Scaloni

Battue par l'Arabie Saoudite pour son entrée dans le mondial, l'Argentine a bien mal démarré sa campagne. L'Albiceleste devra battre le Mexique et la Pologne pour espérer voir les 8èmes de finale. Pour autant, Lionel Scaloni se montre rassurant, et croit toujours à 100% en ses chances de qualification. Lionel Messi et les siens affronteront samedi le Tri de Lozano et Ochoa.