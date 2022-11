Coupe du monde : "On est tous solidaires", comment le Sénégal fait front malgré le forfait de Mané

Forcément sans lui, tout est différent. Cette phrase pourrait s'appliquer à beaucoup de grands joueurs - et de grandes sélections - mais le Sénégal est sans doute beaucoup plus impacté encore par le forfait de Sadio Mané. "Leader technique", "représentant du continent africain", l'ancien joueur de Liverpool a laissé un grand vide chez les Lions de la Teranga. Qui tentent de faire front malgré le coup sur la tête qu'a pris la sélection et une nation toute entière.