Coupe du monde : "On va courir"... "en mission", Regragui refuse d'envisager une fatigue physique face aux Bleus

Ce mercredi, le Maroc va de nouveau se retrouver face à son histoire. Comme contre l'Espagne et le Portugal, deux équipes qui auraient dû passer mais que les Lions de l'Atlas ont éliminé sans jamais démériter. Ce sera de nouveau la même rengaine face aux Bleus. Walid Regragui est "en mission" comme ses joueurs et refuse d'envisager la moindre faille physique. Malgré une prolongation contre l'Espagne, des pépins multiples et incertitudes (Saïss, Aguerd...).