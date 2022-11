Coupe du monde : pas de brassard LGBT pour Lloris car "Le Graët ne veut pas se mettre mal avec le Qatar"

Invité à s'exprimer sur son souhait ou non de porter un brassard LGBT, Hugo Lloris s'est rangé derrière la volonté de sa Fédération et de son président, Noël Le Graët. Et donc ne portera rien de spécial contrairement à Simon Kjaer, le capitaine du Danemark. La France est très en retard sur ses sujets et c'est une véritable tare pour Jean-Louis Tourre.