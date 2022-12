Coupe du monde : Portugal 6-1 Suisse, parmi les plus gros cartons depuis l'après-guerre

Une raclée sous forme de message à la concurrence. Le Portugal est là et bien là. Les hommes de Fernando Santos ont cartonné la Suisse 6-1. C'est l'une des plus grosses déculottées infligées en phase finale de Coupe du monde. Comme un certain Brésil - Allemagne 7-1.