Coupe du monde : "Quand vous voyez ma carrière...", Noppert décontracté en conf' (même en parlant de Messi)

Un quart de finale qui fleure bon les années 70. Pays-bas - Argentine programmé ce vendredi à 20h. À un peu plus de 48 heures de ce match, van Dijk s'est présenté en conférence de presse aux côtés de son gardien, Andries Noppert. Le portier de 28 ans vit un véritable conte de fée. Titulaire pour son premier Mondial alors qu'il n'avait aucune sélection au compteur... avec encore la fraîcheur d'un jeune premier. Décontraction en toute circonstance. Même quand on évoque un possible duel sur penalty avec Lionel Messi.