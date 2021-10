Coupe du monde : "Qui sont ces gens ?" Brun "estomaqué" par la gestion du calendrier en 2022

Après la publication du calendrier général des compétitions en France pour la saison 2022/23, la gabegie que représente la Coupe du monde 2022 programmé entre novembre et décembre saute sans doute encore plus aux yeux. Stephen Brun ne comprend pas les instances et les décisions prises pour permettre à cet événement de se

tenir. Business is business...