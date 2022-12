Coupe du monde : "Regragui a changé la mentalité des Marocains", témoigne une journaliste

Et si la Coupe du monde 2022 était historique pour le Maroc ? Quoi qu'il arrive, le pays tout entier et sa sélection vont vivre un grand moment ce mardi face à l'Espagne (16h00). A la clé, une qualification inédite pour les quarts de finale. Dans cette réussite des Lions de l'Atlas, impossible de ne pas mettre en avant celle de son sélectionneur, Walid Regragui. Qui a changé la "mentalité et l'état d'esprit" de sa sélection selon un journaliste marocain.