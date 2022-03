DIRECT. Suivez Congo-Maroc en live, barrage qualification pour la Coupe du monde 2022

Petite précision, la règle du but à l'extérieur s'appliquera bien

La règle du but à l'extérieur sera appliquée, tout simplement car c'est la CAF (et la Fifa) qui gère. La fin de la règle du but à l'extérieur c'est une décision uniquement de l'UEFA. Nulle part ailleurs donc.

Voici, ce que dit le règlement de la FIFA (à la page 30 du règlement de la Coupe du monde 2022):

"Dans le format par élimination directe, les deux équipes disputent un match aller et un match retour ; la FIFA tire au sort l’équipe qui reçoit en premier. L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts dans les deux matches est qualifiée pour le tour suivant. Si les deux équipes inscrivent le même nombre de buts dans les deux matches, les buts marqués à l’extérieur comptent double. Si le nombre de buts inscrits à l’extérieur est le même ou si les deux matches se terminent par un score nul et vierge, une prolongation de deux fois 15 minutes

sera disputée à la fin du second match. La prolongation fait partie intégrante du second match. Si aucun but n’est marqué au cours de la prolongation, l’épreuve des tirs au but devra déterminer le vainqueur, conformément à la procédure prévue par les Lois de Jeu. Si les deux équipes inscrivent le même nombre de buts lors de la prolongation, l’équipe en déplacement sera déclarée victorieuse au bénéfice du nombre de buts marqués à l’extérieur."