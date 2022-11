EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Angleterre-Etats-Unis en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

C'est déjà une place en huitième de finale qui se joue pour l'Angleterre qui a écrasé l'Iran 6-2 lors du premier match. Après la victorie de l'Iran face au Pays de Galles, un match gagné permettrait à l'Angleterre de se qualifier dès ce soir en huitième de finale et donc de pouvoir faire tourner lors du dernier match de poule face au Pays de Galles. Mais avant il va falloir disposer de la prometteuse équipe des Etats-Unis qui a dominé face au Pays de Galles avant de se faire reprendre bêtement.

Mais le profil des Anglais, plus joueurs que les Gallois pourrait plus leur convenir. Coup d'envoi à 20h sur TF1 et BeIN Sports et à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.