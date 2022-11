Équipe de France : 31 buts en Bleu, Mbappé égale Zidane

Entré dans le top 10 de l'histoire des Bleus contre l'Australie, Kylian Mbappé a inscrit un doublé contre le Danemark. Il dépasse du coup Jean-Pierre Papin et Just Fontaine... et égale Zinedine Zidane, à la 6e place du classement.