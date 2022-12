Équipe de France : "Mbappé entrainé par Zidane", Riolo voudrait bien tourner la page Deschamps

L'équipe de France a été battue aux tir au but par l'Argentine, ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2022. Plus que cette défaite, dans ce qui est devenu la plus grande finale mondiale de l'histoire, la décennie de Deschamps sur le banc tricolore doit prendre fin.