Équipe de France : Six buts en Coupe du monde, Mbappé égale Henry (seul Fontaine a fait mieux)

Grâce à son doublé contre le Danemark, Kylian Mbappé compte désormais 6 buts en Coupe du monde. Autant que Thierry Henry, et désormais un de plus que Platini et Zidane.