Espagne : "Je suis le meilleur de l'histoire", Luis Enrique ironise

Juste après avoir annoncé sa liste pour la Coupe du monde au Qatar, Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, a répondu avec beaucoup d’autodérision et de second degré à une question sur la manière de gérer les critiques. Le technicien ibérique a par ailleurs clamé haut et fort les grosses ambitions de la Roja à ce Mondial.