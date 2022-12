France 2-1 Angleterre : un pénalty réussi puis un raté... une impression de déjà-vu pour Kane

Les Bleus ont réussi à passer l'obstacle anglais et continue leur retour dans cette Coupe du monde 2022. Les voici en demi-finale face à la sensation de ce Mondial, le Maroc qui vient de sortir l'Espagne et le Portugal (excusez du peu). Mais les hommes de Didier Deschamps auraient pu connaitre un autre sort si Kane avait réussi son penalty de la 84e minute... après avoir réussi le premier. Ce qui est déjà arrivé au capitaine des Three Lions, cette saison, en Ligue des champions.