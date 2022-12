France 3-3 (2 tab 4) Argentine : Bondy a vibré devant la finale prodigieuse de Mbappé

Sans doute plus qu'ailleurs en France, le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 a fait battre les coeurs à Bondy. Avec huit réalisations dont trois en finale, Kylian Mbappé aurait pu être le héros français face à l'Argentine. Bondy y a cru, Bondy pensait que le crack tricolore porterait une fois de plus, sa sélection. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Déception immense et fierté pour les Bondynois.