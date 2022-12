France 3-3 (2 tab 4) Argentine : défiler sur les Champs-Élysées malgré la déception ? "Ce serait déplacé" affirme Tournon

Au lendemain de cette finale homérique, historique mais qui se termine dans la tristesse pour les Bleus, il va falloir plier bagages, quitter le Qatar et revenir en Métropole. Les Français finalistes de cette édition 2022 sont attendus à 18h à Paris. Et si l'idée d'un défilé sur les Champs a pu être évoquée, Philippe Tournon ancien chef de presse des Bleus n'est pas certain qu'elle soit bonne...