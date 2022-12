France 3-3 (2 tab 4) Argentine : "Ne pas préparer les tirs aux buts, une grosse erreur de Deschamps" tance Riolo

Battue aux tirs au but par l'Argentine après une finale absolument fantastique de suspense et de rebondissements, l'équipe de France ne s'offrira pas de troisième étoile qui file dans l'escarcelle argentine. Questionné sur ce thème depuis le début de la phase à élimination directe, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a affirmé ne pas travailler les tirs au but. Une erreur selon Daniel Riolo. Car cet exercice est tout sauf une loterie...