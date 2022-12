France 3-3 Argentine (2-4 tab) : "Un des trois plus grands matches de l’histoire du football", annonce Diaz

Poussée jusqu'aux tirs au but par une équipe de France aux ressources illimitées et par un triplé de Kylian Mbappé, l'Argentine a remporté ce dimanche la Coupe du monde 2022 (3-3, 4-2 tab). Auteur d'un doublé, Lionel Messi s'offre enfin le plus précieux des trophées, à 35 ans.