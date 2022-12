France - Argentine : "C’est le meilleur gardien qui fera la différence, pas le duel Mbappé-Messi", assure Olmeta

Sur RMC, Pascal Olmeta est affirmatif, ce n’est pas le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé qui fera la différence en finale du Mondial entre la France et l’Argentine… mais bien le choc entre les deux gardiens, Hugo Lloris et Emiliano Martinez.