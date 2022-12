France - Argentine : les 12 joueurs qui ont marqué 7 buts en une Coupe du Monde

Ils sont 12, seulement 12 à avoir marqué 7 buts en une seule édition d'une Coupe du Monde. Parmi eux, Lionel Messi et Kylian Mbappé qui ont respectivement marqué à 7 et 8 reprises lors de ce Mondial 2022 au Qatar. Ils rejoint Ronaldo, Jairzinho, Eusebio ou encore Just Fontaine.