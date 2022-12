France - Maroc "Ça doit rester un match de football", recadre Deschamps qui attend "une grosse ferveur populaire"

C'est une demi-finale inattendue qui suscite un engouement inédit au Maroc, grand pays de football mais qui n'avait jamais offert un tel parcours en Coupe du monde. Ce France - Maroc c'est aussi et forcément une rencontre particulière pour le bi-nationaux installés en Métropole. Et qui reste un sujet soumis à récupération politique. Comme à son habitude, Didier Deschamps ne veut pas rentrer dans ce jeu-là et sait que la ferveur populaire sera largement à l'avantage du Maroc.