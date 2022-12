France - Maroc : Piocelle encense Griezmann "vraie trouvaille de Deschamps" lors de cette Coupe du monde

Si les Bleus peuvent encore défendre leur titre au Qatar, ils le doivent certes à Mbappé-Giroud auteur de 9 des 11 buts tricolores dans ce Mondial mais aussi à Antoine Griezmann. Auteur de matches de très haut niveau, il retrouve des couleurs et une influence similaire à celles qu'il avait à l'Euro 2016 (finale) et à la Coupe du monde 2018 (titre). Un relais sur et en dehors du terrain capital pour Sébastien Piocelle.