Giroud dans la liste des Bleus pour le Mondial... "l'idée qu'il n'irait pas était injuste" juge Riolo

C'est une info RMC Sport et c'est tout sauf une surprise au vu de son début de saison et de son apport lors de la dernière trêve internationale : Olivier Giroud sera bien du voyage au Qatar avec les Bleus pour la Coupe du monde 2022. Une récompense totalement méritée pour Daniel Riolo. Qui ne comprenait pas le débat sur sa non présence assez persistant ces derniers mois...