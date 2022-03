"La Coupe du monde au Qatar ? Une connerie" tacle van Gaal

Visiblement Louis van Gaal avait quelques comptes à régler en conférence de presse. Le sélectionneur des Pays-Bas a fustigé la FIFA et son choix d'avoir opté pour le Qatar pour l'organisation de la Coupe du monde 2022. Pour l'ancien coach de l'Ajax et du Bayern, l'association n'est guidée que par l'intérêt économique... et pas celui du football.