Le Graët, Pogba, Mbappé : à deux mois du Mondial, les affaires se télescopent et plombent la prépa des Bleus

Si seulement la cascade - hallucinante - de blessures (12) pour cette liste était le seul problème de Didier Deschamps... Et pourtant sportivement, le sélectionneur va devoir disputer ses deux derniers matches avant le Mondial avec une équipe qui n'aura peut-être plus grand chose à voir avec celle alignée au Qatar... Hormis cela, il y a un contexte explosif à la FFF. Entre l'enquête de So Foot épinglant Le Graët, l'affaire Pogba et les droits à l'image réagités par Mbappé, les polémiques ne manquent pas... Les raisons de penser que cette prépa à la Coupe du monde est absolument chaotique aussi...