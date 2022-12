"Les faits ont démontré que tu avais besoin de lui", l'After évalue la Coupe du monde de Giroud

Auteur de quatre réalisations - dont le premier en 8e contre la Pologne et le but vainqueur face aux Anglais en quarts - Olivier Giroud a pourtant été absent des débats en finale face à l'Argentine. Au point d'être sorti dès la 41e minute de jeu par son sélectionneur, Didier Deschamps, obligé de bouleverser une équipe amorphe et transparente... Même s'il a manqué ce rendez-vous comme beaucoup de ses coéquipiers, son Mondial est plutôt réussi. Mais pas sûr que le futur s'écrive encore avec lui.