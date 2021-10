Ligue 1 2022/23 : Les contours du calendrier avec le Mondial en novembre

La LFP a posté les premières pistes sur le calendrier de la saison 2022/23, marquée par la présence de la Coupe du monde, au Qatar, à cheval sur novembre et décembre. La saison débutera à la même période mais finira plus tar, et verra surtout l'instauration d'un "boxing-day" en fin d'année.