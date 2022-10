Monaco : "Tout joueur en rêve", Ben Yedder n'a pas perdu espoir pour la Coupe du monde

Après un début de saison cauchemardesque (1 but en 9 matches), Wissam Ben Yedder a enfin trouvé le chemin des filets à 4 reprises lors des deux dernières rencontres. Rassurant forcément pour l'ancien Toulousain non appelé dans la dernière liste de Didier Deschamps. Et qui rêve malgré tout du Mondial. Il a un mois pour inverser la tendance qui semble défavorable.