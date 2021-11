Mondial 2022 : Quels matches de qualif restent-ils à jouer dans le monde ?

Les phases de groupe de l'UEFA ont désigné les dix vainqueurs de groupe, directement qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar. Trois tickets restent à prendre en Europe, lors de barrages. Quatre matches restent à jouer en Amérique du Sud, et en Asie, en plus d'un barrage entre les deux troisième de groupe, six dans la zone Concacaf. Les barrages entre dix nations africaines permettront de connaitre les cinq qualifiés. Les qualifications en Océanie n'ont pas commencé.