Mondial 2022 : Treize matches, 10 combinaisons, Deschamps cherche sa paire de milieux

Kanté blessé, Pogba qui rechute... Les blessures se multiplient depuis l'Euro, et Didier Deschamps a souvent dû aligner des paires différentes d'un match à l'autre. Et les deux joueurs les plus expérimentés pourraient bien rater le Mondial.