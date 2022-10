Pas d'écrans géants pour la Coupe du monde : Di Meco dénonce la "lâcheté" des politiques

Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Reims et même Saint-Etienne ce mardi... Les villes qui ont décidé de ne pas installer d'écrans géants pour suivre la Coupe du monde sont nombreuses. Et si le fond des revendications peut largement s'entendre, Eric Di Meco fustige l'indignation à géométrie variable - et sans doute à contretemps - des politiques.