Écosse-Ukraine en direct : un barrage chargé d'émotions R. Yaremchuk (5')

R. Malinovskyi (11') SCO 0 0 2 UKR 13'

Voilà maintenant plus de six mois que l'Ukraine n'a pas disputé un match officiel. Et ce mercredi à Hampden Park (20h45), pour le compte des demi-finales de barrages pour la Coupe du monde, les coéquipiers de Oleksandr Zinchenko s’apprêtent à défier l’Écosse. Alors que leur pays est toujours en guerre avec la Russie, les Bleu et Jaune tenteront de rejoindre le Pays de Galles en finale des barrages pour rejoindre le Qatar.