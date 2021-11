Italie-Suisse en direct: un bijou pour la Nati, les champions d'Europe menés

Les compos sont tombées !

En l'absence de Ciro Immobile, blessé, Roberto Mancini a titularisé en pointe Andrea Belotti dans une formation sans surprise, avec notamment Manuel Locatelli au milieu à la place de Marco Verratti, actuellement blessé, et Francesco Acerbi en défense centrale au côté de Leonardo Bonucci, en l'absence de Giorgio Chiellini.

Italie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci (cap), Acerbi, Emerson - Barella, Jorginho, Locatelli - Chiesa, Belotti, Insigne.

Coté suisse, Murat Yakin, lui non plus pas épargné par les forfaits (Breel Embolo, Granit Xhaka, Haris Seferovic et Nico Elvedi sont absents), a choisi de démarrer avec le jeune attaquant de Salzbourg Noah Okafor, 21 ans. Il s'agit de sa première titularisation, plus de deux ans après sa première sélection en juin 2019, où il était entré en jeu quelques minutes. Le Lyonnais Xherdan Shaqiri est aligné en tant que meneur de jeu.

Suisse: Sommer - Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez - Zakaria, Freuler - Steffen, Shaqiri (cap), Vargas - Okafor.