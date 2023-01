"Si on ne les sort pas, ils vont au bout", Regragui explique sa sortie sur l'Espagne pendant le Mondial

À peine un mois et demi après, les souvenirs sont encore là et le parcours du Maroc restera quoi qu'il advienne inoubliable. Stoppés en demi-finale par la France (2-0), les Lions de l'Atlas ont accroché à leur tableau de chasse : la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Mais c'est bien la Roja qui a donné le plus de difficultés aux hommes de Regragui. Le sélectionneur marocain voyait cette équipe aller au bout. Il s'explique sur cette phrase pas forcément appréciée côté Portugais ou Français.