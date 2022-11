Stars à la pelle, France - Allemagne, mondovision... le Mondial 1982, le plus beau de l'histoire ?

Côté français, il restera évidemment ce match iconique en demi-finale entre la France et l'Allemagne. Mais le Mondial 1982 est une sorte de bascule dans l'histoire du foot. Pour la première fois, l'événement est diffusé de manière plus large, 24 équipes sont présentes et des stars aussi. Platini, Maradona, Souness, Keagan, Milla, Boniek, Rummenigge... En plus de ce parterre de luxe, des équipes vont marquer cette édition. L'Algérie et le Cameroun pour un continent africain orphelin de vraies performances en Coupe du monde, le Brésil flamboyant mais terrassé par l'Italie. Pour toutes ses raisons, elle est sans doute la plus belle Coupe du monde de l'histoire pour Riolo et Gautreau.