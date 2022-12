Tunisie 1-0 France : "La victoire est méritée" tranche Selim Benachour

"Le but de Griezmann a été annulé et le stade a explosé. Sur l'ensemble du match, la victoire est méritée. On est déçus, on n'a pas parlé de la réclamation des Bleus"

Selim Benachour, entraîneur adjoint de la Tunisie, revient sur le but refusé de Griezmann.