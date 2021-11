"Un gros poids en moins sur mes épaules" : fierté et soulagement pour Luis Enrique après la qualification de l'Espagne

Après la France, le Brésil, l'Allemagne ou la Croatie, l'Espagne a également validé son billet pour la Coupe du monde 2022. Ça a été compliqué face à la Suède qui avait déjà posé d'énormes problèmes à la Roja lors de l'Euro l'été dernier. Une victoire étriquée sur un but d'Alvaro Morata (1-0) en toute de fin de rencontre. Un vrai soulagement pour Luis Enrique qui n'avait jamais ressenti une telle pression. Et qui veut croire que l'Espagne a tourné une page pour en écrire une nouvelle encore plus belle...