Coupe Gambardella : "On est dans les meilleures dispositions pour continuer" explique Hély (OL)

Pour cette édition 2021-2022 de la Coupe Gambardella, la première depuis 2019 (en raison du Covid-19), l’OL accueille Troyes ce dimanche en demi-finale et affrontera le vainqueur de Caen-Rennes. Le club lyonnais l’a remportée cinq fois (et a aussi perdu cinq finales) et l’entraîneur des U19, Éric Hély, voit bien son groupe aller loin.