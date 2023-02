CR7 en feu et claque un nouveau triplé, le résumé de Damac 0-3 Al-Nassr (J18)

Cristiano Ronaldo ne s’arrête plus ! La star portugaise, déjà auteur d’un quadruplé avec Al-Nassr il y a quelques semaines, a encore frappé avec un triplé cette fois-ci, face à Damac ce samedi (3-0). CR7 gonfle un peu plus ses statiques incroyables et offre la victoire au club saoudien, qui reprend la tête du championnat.