Éliminatoires / CAN 2021 : Le Bénin crie au scandale en Sierra Leone après des tests covid

La rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin a été décalée de 18h à 21h, ce mardi. Les visiteurs se sont retrouvés bloqués devant le stade après l'annonce, en dernière minute, de plusieurs cas de coronavirus au sein de leur effectif. La Fédération béninoise dénonce une "honte" et conteste la validité des tests.