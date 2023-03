Eliminatoires Euro 2024 : Le carton du Portugal (6-0), résultats et classements de ce dimanche 27 mars

6-0 et 7-0. Ce sont les cartons du Portugal au Luxembourg (6-0) et de l'Islande au Liechtenstein (7-0) pour le matchs de ce dimanche soir. L'Angleterre et l'Italie ont aussi gagné. Retrouvez tous les résultats et classements avant le match de la France ce lundi soir en Irlande.