Équipe de France : Clauss convoqué, la joie du vestiaire du RC Lens

À 29 ans, le latéral Sang et Or va découvrir les Bleus. Didier Deschamps l'a convoqué pour les 2 matches amicaux du mois de mars contre la Côte d'Ivoire (25 mars au Velodrome) et l'Afrique du Sud (29 mars au stade Pierre-Mauroy). À l'annonce du sélectionneur, le vestiaire lensois a laissé éclaté sa joie.