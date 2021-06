Equipe de France: "Deschamps ne veut pas démissionner", les dernières infos après l'échec de l'Euro

"Didier Deschamps ne veut pas démissionner. Il est fier et il veut une revanche. Le Graët ne veut pas non plus qu'il parte mais il a voulu montrer les crocs"

Mohamed Bouhafsi démêle la com' de Le Graët sur Deschamps