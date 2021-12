Équipe de France : Le Sommer n'a "pas compris" ses non sélections avec les Bleues

175 sélections. Six mois de très bon niveau aux Etats-Unis. Mais pas sélectionnée en équipe de France. Drôle de paradoxe pour Eugénie Le Sommer. L'attaquante de l'OL prêtée six mois outre-Atlantique ne comprend pas forcément les raisons de sa non présence dans les dernières listes de Corinne Diacre.