Équipe de France : "On est là pour qu'elle s'épanouisse", Katoto superstar des Bleues

"On est là pour l'aider et la servir pour qu'elle marque", résume sa coéquipière Charlotte Bilbault. Même son de cloche chez Grace Geyoro et Selma Bacha, alors que l'Euro 2022 vient de débuter. La sélectionneure Corinne Diacre recommande toutefois d'éviter de mettre toute la pression sur l'attaquante...