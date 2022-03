26 buts en 54 sélections : Mbappé a des temps de passages supérieurs à Henry chez les Bleus

51 buts en 123 sélections. Voici le record de buts inscrits chez les Bleus et toujours détenu par Thierry Henry. Le record ne va peut-être plus tenir très longtemps avec Olivier Giroud qui n'est qu'à trois réalisations de l'égaler. Mais un autre attaquant devrait sans doute l'exploser. À 23 ans à peine, Kylian Mbappé compte déjà trois fois de plus que l'ancien buteur des Gunners au même âge. Monstrueux...